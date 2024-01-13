Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В России прокомментировали смерть на Украине журналиста Лира

Полянский заявил, что смерть журналиста Гонсало Лиры является преступлением Киева

close
100%
Global Look Press

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что смерть журналиста Гонсало Лиры в харьковской тюрьме является гнусным преступлением Киева. Об этом Полянский пишет в социальных сетях.

«Интересно, как защитники украинского диктатора <…> посмеют уговаривать США оказывать Украине дальнейшую помощь после такого отвратительного преступления киевского режима против гражданина США и презрения к свободе слова», — пишет Полянский.

До этого государственный департамент Соединенных Штатов подтвердил смерть журналиста Гонсало Лиры в украинской тюрьме.

Накануне было опубликовано последнее письмо американского блогера и журналиста Гонсало Лиры, которого удерживали в тюрьме Харькова по обвинению в поддержке спецоперации на Украине — сам Лира сообщил, что его посадили за критику Киева.

Ранее Илон Маск потребовал от президента Украины Владимира Зеленского объяснить задержание и арест гражданина США Гонсало Лиры.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами