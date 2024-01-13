В России прокомментировали смерть на Украине журналиста Лира

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что смерть журналиста Гонсало Лиры в харьковской тюрьме является гнусным преступлением Киева. Об этом Полянский пишет в социальных сетях.

«Интересно, как защитники украинского диктатора <…> посмеют уговаривать США оказывать Украине дальнейшую помощь после такого отвратительного преступления киевского режима против гражданина США и презрения к свободе слова», — пишет Полянский.

До этого государственный департамент Соединенных Штатов подтвердил смерть журналиста Гонсало Лиры в украинской тюрьме.

Накануне было опубликовано последнее письмо американского блогера и журналиста Гонсало Лиры, которого удерживали в тюрьме Харькова по обвинению в поддержке спецоперации на Украине — сам Лира сообщил, что его посадили за критику Киева.

Ранее Илон Маск потребовал от президента Украины Владимира Зеленского объяснить задержание и арест гражданина США Гонсало Лиры.