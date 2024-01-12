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Замгенсека НАТО предположил, сколько продлится СВО

Замгенсека НАТО Мирча: конфликт РФ и Украины не закончится даже в 2025 году

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Visar Kryeziu/AP Photo

Замгенсека НАТО Мирча Джоанэ в интервью румынскому телеканалу Digi 24 призвал готовиться к тому, что конфликт Украины и России продлится еще долго, передает РИА Новости.

Он призвал готовиться к долгому конфликту.

«Этого (завершения войны. — «Газета.Ru») не произойдет в 2024 году, возможно, даже в 2025 году», — сказал замгенсека Североатлантического альянса.

Джоанэ уточнил, что в настоящее время способность одержать решающую победу тем или иным способом не наблюдается ни за одной из сторон. По его словам, ожидается затяжная война с небольшими наступлениями, контрнаступлениями, с завоеванием и потерей территорий. При этом он отметил, что НАТО продолжит оказывать поддержку украинцам.

Кроме этого, Джоанэ подчеркнул, что важно не допустить приближения российских военных к румынской границе.

До этого заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк заявил, что страна ввела 186 стандартов НАТО из 219, которые Североатлантический альянс рекомендовал внести государству.

Ранее Украина подписала соглашение о гарантиях безопасности с Британией.

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