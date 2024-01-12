Премьер Британии Риши Сунак выступил в Верховной раде

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в ходе визита в Киев выступил в Верховной раде Украины. Об этом сообщает местное издание «Страна.ua».

«Лучший вариант помощи — это помочь развитию вашей военной промышленности. С гранта в 200 млн фунтов мы начнем производство дронов как в Украине, так и за ее пределами для вас», — заявил Сунак.

Днем 12 января Риши Сунак прибыл на Украину. Премьер Британии сообщил, что в рамках нового пакета военной помощи Украине страна намерена поставить дальнобойные ракеты, противотанковые средства и артиллерийские снаряды

Во время визита Сунак и президент Украины Владимир Зеленский подписали договор о гарантиях безопасности. Документ будет действовать до вступления Киева в НАТО.

Великобритания в рамках договора о сотрудничестве между Лондоном и Киевом в сфере безопасности обязалась поддерживать Украину в течение последующих 10 лет. При этом соглашение не содержит положений о непосредственном участии Великобритании в конфликте с Россией или размещении войск королевства на территории Украины.

Ранее сообщалось, что на Украине заинтересованы в поставках от Запада старого и сломанного оружия.