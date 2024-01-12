Военный эксперт указал на признаки континентальной войны на Ближнем Востоке

Атакуя Йемен, США могут спровоцировать континентальную войну на Ближнем Востоке. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил военный обозреватель Виктор Баранец. По его мнению, Вашингтон сам опасается последствий ударов по позициям хуситов.

«На данный момент у меня впечатление, что США сами испугались того, что сделали. Американцы хитропопые, ждут реакции хуситов, если последние начнут топить их корабли, британские корабли, всех, кто в эту банду вошел, то, думаю, Вашингтон такой же коалицией может задумать наземную операцию против хуситов», — отметил Баранец.

Он напомнил, что за спиной хуситов стоят Иран и «Хезболла», при этом США еще «не закончили» на Украине и в Израиле.

В ночь на 12 января США и Великобритания атаковали более чем 60 целей на 16 объектах хуситского движения «Ансар Аллах» в Йемене. Взрывы произошли в нескольких крупных городах, массированной бомбардировке подвергся аэропорт Саны. Американские военные сообщили об ударах крылатыми ракетами «Томагавк», британские — управляемыми бомбами Paveway IV.

Президент США Джо Байден и премьер-министр Британии Риши Сунак назвали операцию ответом на атаки хуситов на суда в Красном море. Йемен пообещал «без колебаний» ответить.

Ранее по американской базе в Сирии нанесли удар.