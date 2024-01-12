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Захарова прокомментировала отказ жителей Закарпатья снести советский памятник

Захарова назвала подвигом отказ Закарпатья снести памятник советскому солдату

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MFA Russia/Global Look Press

Официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга назвала подвигом решение жителей села Пушкино в Закарпатской области Украины не сносить памятник советскому солдату. Ее слова приводит РИА Новости.

«Это не просто действия. Это подвиг людей, которые, несмотря ни на что — ни на угрозы, ни на угрозы и запугивания и сталкивание с тоталитаризмом в виде похищений людей, задержаний — это настоящий подвиг», — заявила она.

6 января сообщалось, что администрация села Пушкино в украинском Закарпатье отказалась сносить памятник советскому солдату. По данным агентства, в ответ на обращение главы неправительственной организации «Декоммунизация. Украина» председатель села Степан Ковач, комментируя отказ, сообщил, что речь идет о «неизменном и неуклонном общественном мнении жителей Пушкино». По его словам, на собрании местных жителей 24 декабря единогласно было решено не демонтировать скульптуру советского солдата и постамент воинам-односельчанам.

Село Пушкино находится в Вилокской поселковой общине Береговского района Закарпатской области Украины. В нем проживает около полутора тысяч человек. В 2022 году в селе снесли памятник поэту Александру Пушкину.

Ранее Рада приняла закон о демонтаже памятников, связанных с РФ и СССР.

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