Зеленский и Сунак подпишут историческое соглашение о безопасности

Великобритания и Украина подпишут двустороннее соглашение о сотрудничестве в области безопасности. Документ будет подписан в Киеве 12 января премьер-министром королевства Риши Сунаком и украинским президентом Владимиром Зеленским, сообщается на сайте британского правительства.

В британском кабмине рассказали, что Сунак посетит Киев 12 января, чтобы представить новый крупный пакет поддержки и подтвердить тесное партнерство Великобритании и Украины.

«Позже сегодня премьер-министр и президент Зеленский подпишут историческое соглашение между Великобританией и Украиной о сотрудничестве в сфере безопасности», — подчеркивается в заявлении.

Страны «Большой семерки» (G7) договорились предоставить Украине двусторонние гарантии безопасности на саммите НАТО в Вильнюсе в прошлом году; Великобритания является первой страной, заключившей окончательное соглашение. Оно призвано стать первым шагом в развитии «непоколебимого столетнего партнерства» между Украиной и Великобританией, отметили в правительстве.

Соглашение формализует ряд поддержки, которую Британия оказывала и будет продолжать оказывать для обеспечения безопасности Украины, включая обмен разведданными, кибербезопасность, медицинскую и военную подготовку, а также оборонно-промышленное сотрудничество. Оно также обязывает Лондон консультироваться с Киевом в случае нападения на страну и предоставлять «быструю и постоянную» помощь для защиты.

До этого сообщалось, что Великобритания предоставит Украине военную помощь в размере £2,5 млрд.

Ранее стало известно, почему украинские беженцы в Британии вынуждены возвращаться домой.