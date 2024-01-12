Политолог: у Запада не хватит сил для победы над хуситами

Политический обозреватель Tsargrad.tv Андрей Перла прокомментировал атаку США и Великобритании на Йемен. Эксперт подчеркнул, что удары по хуситам — «черный день для Еропы».

Политолог обратил внимание на «любимый стиль англосаксов — бомбить беззащитных». Однако, по его словам, чтобы одержать победу над хуситами, необходима наземная операция, на которую Запад вряд ли способен.

«Сил на наземную операцию у англосаксов, по-видимому, не найдется. Поэтому взрывать будут очень долго. <...> Все это время хуситы будут получать помощь из Ирана, а судоходство в Красном море будет перекрыто. Что означает тяжелый урон для экономики Европы. Но не Китая, не России, не Англии и не США», — сказал Перла.

В ночь на 12 января США и Великобритания нанесли 23 авиаудара по объектам в четырех провинциях в разных частях Йемена. В Вашингтоне сообщили, что целью ударов стали склады ракет, беспилотников и радиолокационные станции. Белый дом заявил, что эти действия призваны подорвать и снизить потенциал хуситов, угрожающих мировой торговле и свободе судоходства на одном из важнейших водных путей мира. МИД Йемена, подчиняющийся движению «Ансар Аллах», пригрозил Соединенным Штатам и Британии расплатой за эти атаки.

Позже ВВС США заявили, что ударили по более чем 60 целям на 16 объектах.

Ранее США обвинили Иран в подготовке атак хуситов на торговые суда в Красном море.