Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Политолог: у Запада не хватит сил для победы над хуситами

Политолог Перла: у США и Британии нет сил для победы над хуситами

close
100%
Xinhua/Global Look Press

Политический обозреватель Tsargrad.tv Андрей Перла прокомментировал атаку США и Великобритании на Йемен. Эксперт подчеркнул, что удары по хуситам — «черный день для Еропы».

Политолог обратил внимание на «любимый стиль англосаксов — бомбить беззащитных». Однако, по его словам, чтобы одержать победу над хуситами, необходима наземная операция, на которую Запад вряд ли способен.

«Сил на наземную операцию у англосаксов, по-видимому, не найдется. Поэтому взрывать будут очень долго. <...> Все это время хуситы будут получать помощь из Ирана, а судоходство в Красном море будет перекрыто. Что означает тяжелый урон для экономики Европы. Но не Китая, не России, не Англии и не США», — сказал Перла.

В ночь на 12 января США и Великобритания нанесли 23 авиаудара по объектам в четырех провинциях в разных частях Йемена. В Вашингтоне сообщили, что целью ударов стали склады ракет, беспилотников и радиолокационные станции. Белый дом заявил, что эти действия призваны подорвать и снизить потенциал хуситов, угрожающих мировой торговле и свободе судоходства на одном из важнейших водных путей мира. МИД Йемена, подчиняющийся движению «Ансар Аллах», пригрозил Соединенным Штатам и Британии расплатой за эти атаки.

Позже ВВС США заявили, что ударили по более чем 60 целям на 16 объектах.

Ранее США обвинили Иран в подготовке атак хуситов на торговые суда в Красном море.

Все новости на тему:
Удары США по Йемену
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами