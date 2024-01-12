В Госдуме скептически отреагировали на прекращение помощи США Украине

Депутат Госдумы от Крыма, генерал-майор в отставке Леонид Ивлев заявил, что скептически относится к заявлению властей Соединенных Штатов о прекращении помощи Украине, процитировав известную цитату режиссера Константина Станиславского в отношении плохой игры актеров: «Не верю!». Его слова передает РИА Новости.

«Пока по Станиславскому: «Не верю!», — сказал парламентарий.

По мнению Ивлева, »США умеют наводить туман войны», а значит, вероятно появление новых программ поддержки Киева, на которые американская администрация найдет деньги.

«Если им прежде всего, а не Украине, это будет выгодно», — подчеркнул он.

Депутат полагает, что прекращение поддержки США стало бы логичным результатом и уроком для руководства Украины, «предавших интересы украинского народа ради западных подачек».

Накануне координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби объявил, что США прекратили оборонные поставки на Украину в связи с отсутствием бюджетных средств на финансирование подобных программ.

Ранее Украина попросила США ускорить поставки вооружения.