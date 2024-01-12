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Зеленский: Украина получит €1,7 млрд от Бельгии после реинвестирования активов РФ

Зеленский: ощутимого результата от использования замороженных активов РФ не было

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Ida Marie Odgaard/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем заявил, что до сих пор не было «ощутимого результата» от использования замороженных российских активов. Трансляция велась на странице украинского лидера в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Ощутимого результата от использования замороженных активов у Украины еще не было», — сказал Зеленский.

При этом украинский президент сообщил, что Украина получит от Бельгии €1,7 млрд «в виде налогов на интерес от замороженных активов» РФ. Речь идет о доходе от реинвестирования замороженных активов. По его словам, это «первый ощутимый шаг».

Он добавил, что Киев будет заинтересован в доходе на сумму около €15-18 млрд.

10 января Bloomberg сообщал, что администрация президента США Джо Байдена поддерживает принятие законодательных мер, которые позволят конфисковать замороженные российские активы на сумму около $300 млрд для оплаты восстановления Украины.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.

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