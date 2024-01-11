Жена Байдена сочла возраст своего мужа достоинством

Супруга 81-летнего главы Белого дома Джилл Байден назвала возраст достоинством своего мужа, как политического лидера. Об этом первая леди заявила телеканалу MSNBC.

«Его возраст — это достоинство», — сказала она.

По мнению жены Байдена, с годами он не растратил мудрость, опыт, «он знает каждого мирового лидера». Первая леди отметила, что ее супруг «правильный человек» для своей должности «в данный момент истории».

Накануне жена Байдена объяснила, зачем президент хочет на второй срок. Она отметила, что действующий глава государства баллотируется на второй срок, потому что на кону стоят «свобода и демократия».

До этого американский сенатор от Республиканской партии от штата Юта Митт Ромни заявил, что тема предвыборной кампании Байдена об угрозах для демократии является провалом.

В середине декабря нынешний глава Белого дома был разочарован своим низким рейтингом.

Ранее стало известно, что Мелания Трамп пересмотрела брачный договор с экс-президентом США.