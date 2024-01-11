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ЮАР призвала Суд ООН обязать Израиль прекратить боевые действия в Газе

Адвокат Лоу: ЮАР требует от Суда ООН обязать Израиль завершить операцию в Газе

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Depositphotos

ЮАР призывает Международный суд ООН в Гааге обязать израильские власти немедленно завершить военную операцию на территории сектора Газа. Об этом в ходе слушаний по иску Претории против еврейского государства заявил британский адвокат и представитель делегации республики Воган Лоу, передает РИА Новости.

По данным агентства, слушания по соответствующему иску проводят в Гааге с 11 по 12 января. В первый день заседаний в Международном суде ООН выступает южноафриканская делегация, при этом на следующий день слово дадут представителям Израиля.

«ЮАР запросила суд обязать Израиль немедленно прекратить военную операцию в Газе и против Газы», — сказал Лоу.

Он добавил, что только выполнение этих требований позволит международному сообществу организовать регулярную доставку гуманитарной помощи в палестинский анклав. Как отметил адвокат, это единственный способ избежать разрушений и ненужного влияния конфликта на жизнь людей в секторе Газа.

В ноябре министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор заявила, что республика намерена поддержать палестинский иск в Международный суд ООН против Израиля. По словам главы внешнеполитического ведомства, по итогам слушаний инстанция должна признать Израиль государством апартеида (политики расовой сегрегации).

29 декабря Претория направила в суд в Гааге собственный иск против еврейского государства. В документе подчеркивалось, что израильские власти нарушили Конвенцию о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.

Ранее Израиль отказался сотрудничать с Международным уголовным судом (МУС) по ситуации в секторе Газа.

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