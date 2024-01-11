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Китай обозначил «красную линию» для США

Представитель МИД Китая Мао Нин: вопрос Тайваня — «красная линия» для США

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Thomas Peter/Reuters

Вопрос принадлежности Тайваня обозначен «красной линией» в отношениях между Китайской Народной Республикой и Соединенными Штатами Америки, которую Вашингтон не должен пересекать. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел Китая Мао Нин, передает РИА Новости.

«Вопрос Тайваня является важнейшим из коренных интересов Китая и первой «красной линией» в китайско-американских отношениях, которую нельзя пересекать», — отметила она.

Дипломат подчеркнула, что США делают опрометчивые заявления о недопустимости вмешательства в выборы на Тайване. По словам Мао Нин, по поводу этого китайская сторона выражает резкое недовольство и решительно выступает против.

До этого агентство Reuters, ссылаясь на высокопоставленного представителя администрации президента США Джо Байдена, сообщало, что Соединенные Штаты послали ясный сигнал Китаю, что выступают против любого вмешательства или влияния на предстоящие президентские и парламентские выборы на Тайване.

Ранее сообщалось, что Байден отправит делегацию в Тайбэй после выборов на Тайване.

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