В Кремле предупредили США о последствиях изъятия российских активов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что изъятие российских активов Вашингтоном не может не иметь глубоких последствий.

По словам представителя Кремля, США хотят сподвигнуть Европу на незаконные действия и потери, с которыми они столкнутся, если пойдут «в этом фарватере».

Песков также прокомментировал информацию о записке из Совета по нацбезопасности США в адрес комитета сената по международным отношениям о том, что Белый дом поддерживает законопроект, направленный на конфискацию замороженных активов РФ. О ней сообщало агентство Bloomberg.

«Конечно, речь идет о весьма провокационном заявлении, которое анонсирует возможность незаконных действий в отношении нашей собственности, в отношении наших активов. Это не может не иметь глубоких последствий. Мы об этом говорили», — сказал пресс-секретарь российского лидера.

В сентябре 2023 года глава Минфина США Янет Йеллен назвала «разумным» предложение Евросоюза ввести налог на прибыль от замороженных российских активов. Она отметила, что налог — это иной подход, нежели прямое изъятие средств, на которое делали упор в США.

В декабре газета Financial Times писала, что США хотят разработать механизм по конфискации замороженных российских активов к 24 февраля. Переговоры об этом, по данным издания, прошли на уровне министров финансов стан «Большой семерки». В Европе сомневаются в том, что инициатива Вашингтона законна, и действуют более осторожно. Однако, как отмечают эксперты, даже использование доходов от замороженных резервов, которое прорабатывают в ЕС, нелегально. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Зеленский призвал Запад ускориться с передачей российских активов Украине.