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Путин объявил о запуске сайта Nature.kremlin.ru о заповедных территориях

Путин объявил о запуске сайта, посвященного заповедным территориям в РФ

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Павел Бедняков/РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин объявил журналистам о запуске сайта nature.kremlin.ru, который посвящен деятельности заповедных территорий России. Его слова передает ТАСС.

11 января отмечается Всероссийский день заповедников и национальных парков, Путин поздравил граждан, причастных к этому празднику.

«Сегодня праздник людей, которые занимаются заповедными территориями, — охотоведы, прочие специальности. Хочу всех поздравить», — сказал он журналистам.

Президент отметил, что накопилось большое количество видео-, и фотоматериалов о деятельности и работе российских заповедных зон, заповедников. По мнению российского лидера, сайт nature.kremlin.ru является возможностью для людей, интересующихся природой, познакомиться с работой заповедников.

«Не только со зверушками, которые там живут, но и с работой заповедных зон. Мы, наверное, один из лидеров в мире, у нас 13% всей территории РФ, это самая большая государственная территория в мире, находятся под системой госзащиты. Работа в этом плане выведена на государственный уровень. Мы этим занимаемся системно, в течение многих десятилетий», — указал глава государства.

До этого Владимир Путин провел встречу с главой Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светланой Радионовой и обсудил с ней нацпроект «Экология».

Ранее Путин дал гражданство РФ польскому фермеру.

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