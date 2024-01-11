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Посол России в Эквадоре рассказал о ситуации в Кито

Посол Спринчан: власти Эквадора контролируют ситуацию на фоне вспышки насилия

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Guillermo Granja/Reuters

Власти Эквадора контролируют обстановку в столице страны Кито на фоне вспышки насилия в республике. Об этом заявил «Известиям» посол Российской Федерации в Эквадоре Владимир Спринчан.

«Достаточно спокойно работает общественный транспорт, работают торговые предприятия», — отметил дипломат.

По его словам, посольство поддерживает постоянную связь с полицией. Спринчан указал, что по состоянию на 10 января в российское диппредставительство не поступала информации о пострадавших среди граждан России.

До этого журналист-международник, политолог Олег Ясинский заявлял, что не стоит обращать внимание на заявления нынешнего руководства Эквадора, которое обещает навести порядок, так как доход местных наркокартелей выше дохода всего государства.

Накануне в Эквадоре ввели режим «внутреннего вооруженного конфликта» из-за столкновения мафии с силами правопорядка. Группировки уже захватили заложников по всей стране. На улицах городов появилась бронетехника и солдаты, а в Аргентине ситуацию называют проблемой для всего континента. Что происходит в Эквадоре и может ли конфликт перекинуться на весь регион — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что власти Перу объявят чрезвычайное положение на границе с Эквадором.

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