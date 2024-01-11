Алиев обвинил Францию в подготовке Армении к войне

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Франция готовит Армению к «очередной войне», вооружая Ереван и обучая военнослужащих. Его слова передает «Азертадж».

«Франция – это страна, которая сегодня вооружает Армению, обнадеживает ее, обучает ее военнослужащих и готовит их к очередной войне. Поэтому, когда я сказал, что политика Франции способствует эскалации напряженности на Кавказе, я имел в виду именно это», — заявил Алиев.

По его словам, подобные действия направлены на то, чтобы держать Азербайджан «под постоянным давлением».

До этого он заявил, что Азербайджан не откроет границу с Арменией, если не будет открыт Зангезурский коридор.

«Если упомянутый мною маршрут (Зангезурский коридор. — «Газета.Ru») не будет открыт, то мы не намерены открывать границу с Арменией в каком-либо другом месте», — цитирует его агентство.

Азербайджанский лидер также добавил, что, если не будет запущен Зангезурский коридор, Ереван «получит от этого больше вреда, чем пользы».

Ранее МИД Армении заявил, что видит частичный регресс в переговорах с Азербайджаном.