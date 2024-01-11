Супруга Байдена объяснила, зачем президент хочет на второй срок

Первая леди США Джилл Байден заявила, что ее супруг и действующий глава государства Джо Байден баллотируется на второй срок, потому что на кону стоят «свобода и демократия». Об этом она заявила в интервью MSNBC.

По ее словам, Байдену необходим еще один президентский срок, так как, с точки зрения президента, «на кону стоят демократия, наши свободы».

«Итак, у американцев есть выбор. У них может быть сильное, устойчивое руководство, кто-то, кто борется за демократию, или они могут выбрать хаос и разруху», — сказала Джилл Байден.

Ранее ведущий Fox News Джесси Уоттерс заявил, что бывшая первая леди США Мишель Обама может стать планом Б для Демократической партии на предстоящих президентских выборах, и посоветовал Джо Байдену остерегаться ее.

«Но если бы я был Джо Байденом, я не знаю, кого бы я боялся больше –Трампа или ее [Мишель Обаму]», — сказал Уоттерс.

До этого американский сенатор от Республиканской партии от штата Юта Митт Ромни заявил, что тема предвыборной кампании действующего президента США Джо Байдена об угрозах для демократии является провалом, главе государства «нужен свежий материал».

Ранее в России назвали женщину, которая могла бы стать президентом США.