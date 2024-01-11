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В Японии считают, что конфликты на Украине и в секторе Газа повышают риск для Тайваня

Политик Асо: Тайвань может стать следующим «разбитым окном» после Украины и Газы

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Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Вице-президент правящей в Японии Либерально-демократической партии, бывший премьер-министр Таро Асо заявил, что существует риск того, что конфликты на Украине и в секторе Газа перекинутся на Тайвань. Он призвал к политическому диалогу между Китаем и Тайванем, чтобы этого не произошло, передает японское издание Nikkei Asia.

Выступая на семинаре, организованном Центром изучения президентства и конгресса при Капитолии США, Асо процитировал теорию «разбитого окна» в криминологии, согласно которой видимые признаки беспорядка и плохое поведение в окружающей среде способствует дальнейшему беспорядку.

«Доктор Джордж Л. Келлинг, американский криминолог, однажды предложил теорию «разбитого окна». Теория гласит, что если одно разбитое окно останется неотремонтированно, будут разбиты другие окна, и в конечном итоге весь город окажется разрушен», — сказал он, подчеркнув, что в настоящее время необходимо обратить внимание на Тайвань как на следующее окно, которое должно разбиться.

Вице-президент партии напомнил, что правительство председателя КНР Си Цзиньпина неоднократно заявляло, что Пекин никогда не откажется от права применять силу против Тайваня. По мнению Асо, для предотвращения такого сценария потребуются как сильное сдерживание, так и политический диалог.

До этого сообщалось, что президент США Джо Байден отправит неофициальную делегацию в Тайбэй после выборов главы администрации Тайваня.

Ранее в КНР высказались о военных поставках США Тайваню.

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