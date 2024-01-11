Кандидат в президенты США Крис Кристи подтвердил, что выходит из предвыборной гонки

Экс-губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи подтвердил намерение выйти из предвыборной гонки в США. Об этом, ссылаясь выступление политика перед своими сторонниками, сообщает РИА Новости.

По словам Кристи, наступил момент, свидетельствующий о невозможности достижения им цели. Политик признал, что не сможет стать кандидатом в президенты страны от Республиканской партии и поэтому он прекращает свою избирательную кампанию.

По данным агентства Bloomberg, это решение Кристи может благоприятно сказаться на позициях губернатора Флориды Рона Десантиса и бывшего постоянного представителя США при ООН Никки Хейли, которые являются основными конкурентами-республиканцами экс-президента Дональда Трампа.

Ранее кандидат в президенты США от Республиканской партии и бывший губернатор Нью-Джерси Крис Кристи заявил, что в случае победы на выборах не собирается помиловать бывшего президента Дональда Трампа, если он будет признан виновным.

Ранее Трамп сравнил себя с Аль Капоне.