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Кандидат в президенты США Крис Кристи подтвердил, что выходит из предвыборной гонки

Кандидат в президенты США Крис Кристи подтвердил выход из предвыборной гонки

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Charles Krupa/AP Photo

Экс-губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи подтвердил намерение выйти из предвыборной гонки в США. Об этом, ссылаясь выступление политика перед своими сторонниками, сообщает РИА Новости.

По словам Кристи, наступил момент, свидетельствующий о невозможности достижения им цели. Политик признал, что не сможет стать кандидатом в президенты страны от Республиканской партии и поэтому он прекращает свою избирательную кампанию.

По данным агентства Bloomberg, это решение Кристи может благоприятно сказаться на позициях губернатора Флориды Рона Десантиса и бывшего постоянного представителя США при ООН Никки Хейли, которые являются основными конкурентами-республиканцами экс-президента Дональда Трампа.

Ранее кандидат в президенты США от Республиканской партии и бывший губернатор Нью-Джерси Крис Кристи заявил, что в случае победы на выборах не собирается помиловать бывшего президента Дональда Трампа, если он будет признан виновным.

Ранее Трамп сравнил себя с Аль Капоне.

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