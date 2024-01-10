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Катар предложил Израилю новую сделку по прекращению войны в Газе

13 канал: Катар предложил Израилю дать ХАМАС покинуть Газу в обмен на заложников

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Shutterstock

Катар предложил Израилю поэтапно освобождать заложников, удерживаемых в секторе Газа боевиками ХАМАС, взамен Иерусалим должен разрешить лидерам палестинской группировки покинуть эксклав. Об этом сообщает израильский 13 канал со ссылкой на источники, близкие к катарскому правительству. 

Отмечается, что официально данную информацию не подтверждали ни в правительстве Израиля, ни в правительстве Катара.

По данным телеканала, вечером 10 января состоялось заседание военного кабинета Израиля. глава оппозиционной партии «Государственный лагерь» Бени Ганц, присутствующий на встрече, заявил, что основным приоритетом для Иерусалима остается возвращение заложников.

По данным Sky News Arabia, предложение Катара не устроит ХАМАС, чье руководство неоднократно подчеркивало, что не согласится со сценарием, при котором лишится контроля над сектором Газа. 

До этого стало известно, что координатор Белого дома по Ближнему Востоку Бретт Макгерк провел секретные переговоры в Дохе с премьер-министром и министром иностранных дел Катара Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани и обсудил с ним усилия по освобождению израильских заложников, удерживаемых в секторе Газа.

Ранее ХАМАС освободил первых заложников.

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