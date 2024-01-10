В ООН заявили о превращении Украины в несостоявшееся государство

Вера киевского режима в пустые посулы западных стран превратила Украину в несостоявшееся государство. С таким заявлением выступил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации, сообщает ТАСС.
«Купившись на щедрые, но пустые посулы заокеанских друзей, эта власть привела Украину к экономическому и политическому коллапсу, превратила ее в несостоявшееся государство», – сказал Небензя.
Он отметил, что система управления на Украине приобретает отчетливые тоталитарные черты, из–за чего народу страны приходится терпеть огромные лишения.
По словам дипломата, Киев готов положить национальные интересы и жизни граждан ради помощи западных спонсоров.
10 января постпред России при ООН Василий Небензя заявил на Совбезе организации, что Чехия попыталась избежать ответственности за соучастие в обстреле Белгорода через поставку боеприпасов.
Также Небензя отметил, что Россия не согласна с приглашением на заседание Совета Безопасности ООН по Украине нескольких стран Евросоюза.
Ранее Небензя оценил будущее правительства Украины.