Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В ООН заявили о превращении Украины в несостоявшееся государство

Небензя: киевский режим превратил Украину в несостоявшееся государство

close
100%
Global Look Press

Вера киевского режима в пустые посулы западных стран превратила Украину в несостоявшееся государство. С таким заявлением выступил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации, сообщает ТАСС.

«Купившись на щедрые, но пустые посулы заокеанских друзей, эта власть привела Украину к экономическому и политическому коллапсу, превратила ее в несостоявшееся государство», – сказал Небензя.

Он отметил, что система управления на Украине приобретает отчетливые тоталитарные черты, из–за чего народу страны приходится терпеть огромные лишения.

По словам дипломата, Киев готов положить национальные интересы и жизни граждан ради помощи западных спонсоров.

10 января постпред России при ООН Василий Небензя заявил на Совбезе организации, что Чехия попыталась избежать ответственности за соучастие в обстреле Белгорода через поставку боеприпасов.

Также Небензя отметил, что Россия не согласна с приглашением на заседание Совета Безопасности ООН по Украине нескольких стран Евросоюза.

Ранее Небензя оценил будущее правительства Украины.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами