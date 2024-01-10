На Украине раскритиковали доработанный законопроект о мобилизации

Депутат Верховной рады Украины от партии «Европейская солидарность» София Федина раскритиковала доработанный законопроект о мобилизации, отметив, что он стал хуже предыдущей версии. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам депутата, новая версия законопроекта еще хуже той, что была представлена изначально. Она подчеркнула, что она плоха из-за того, что выводы антикоррупционного и социального комитетов очень негативны.

Федина подчеркнула, что Антикоррупционный комитет Украины выразил уверенность, что новый закон повлечет за собой высокие коррупционные риски. По мнению социального комитета, в законопроекте прописаны нормы, которые не касаются темы нововведения.

Федина пояснила, что в новой редакции затрагиваются вопросы, связанные с внесением в реестр данных, не влияющих на процесс мобилизации. Депутат назвала это вмешательством в личную жизнь потенциального призывника, указав, что еще одной доработки не избежать.

До этого депутат Верховной рады Украины Ирина Фриз заявила, что законопроект о мобилизации содержит слишком много антиконституционных норм.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.