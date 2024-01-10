Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На Украине раскритиковали доработанный законопроект о мобилизации

Депутат Рады Федина: доработанный законопроект о мобилизации хуже предыдущего

close
100%
РИА «Новости»

Депутат Верховной рады Украины от партии «Европейская солидарность» София Федина раскритиковала доработанный законопроект о мобилизации, отметив, что он стал хуже предыдущей версии. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам депутата, новая версия законопроекта еще хуже той, что была представлена изначально. Она подчеркнула, что она плоха из-за того, что выводы антикоррупционного и социального комитетов очень негативны.

Федина подчеркнула, что Антикоррупционный комитет Украины выразил уверенность, что новый закон повлечет за собой высокие коррупционные риски. По мнению социального комитета, в законопроекте прописаны нормы, которые не касаются темы нововведения.

Федина пояснила, что в новой редакции затрагиваются вопросы, связанные с внесением в реестр данных, не влияющих на процесс мобилизации. Депутат назвала это вмешательством в личную жизнь потенциального призывника, указав, что еще одной доработки не избежать.

До этого депутат Верховной рады Украины Ирина Фриз заявила, что законопроект о мобилизации содержит слишком много антиконституционных норм.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами