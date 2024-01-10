Китай дал обнадеживающий сигнал США

Посол КНР в Вашингтоне Се Фэй заявил, что Китай не намерен бросать вызов США и становиться гегемоном. Об этом сообщает ТАСС.

«Меньше всего мы планируем бросать вызов Соединенным Штатам или смещать их. Мы искренне надеемся быть партнерами и друзьями с Соединенными Штатами», — сказал он.

При этом, по его словам, у Китая есть интересы и принципы, которые он намерен отстаивать.

Фэй отметил, что Китай будет стремиться к миру и стабильности, но не откажется от Тайваня.

До этого стало известно, что представители Пентагона и Народно-освободительной армии Китая (НОАК) провели личную встречу в Соединенных Штатах 8 и 9 января впервые с 2021 года. По данным Politico, в переговорах участвовали заместитель помощника Пентагона по Китаю Майкл Чейз и генерал-майор Сун Яньчао, заместитель директора управления Центральной военной комиссии Китая по международному военному сотрудничеству.

Ранее в США заявили об отсутствии военного диалога с Китаем.