На Украине огорчились тому, что оружие для Киева поставляют Израилю

Посол Украины в Турции Василий Боднар пожаловался в интервью турецкой газете Т24, что западное вооружение, которое изначально собирались передать Киеву, транспортируют в Израиль. Дипломата цитирует РИА Новости.

«Международные СМИ обратили свое внимание в этом направлении [на Газу], поэтому есть те, кто думает, что конфликт на Украине закончился», — посетовал Боднар.

Посол добавил, что политическая динамика внутри стран Запада тоже влияет на поддержку Киева. В качестве примеров он привел грядущие выборы президента США, нежелание Словакии с Венгрией выделять деньги Украине, а также блокаду на границе с Польшей, которую устроили местные фермеры.

До этого издание New York Times опубликовало статью, в которой указало, что европейские страны «демонстрируют усталость» от украинского конфликта на фоне внутренних проблем, связанных, среди прочего, с финансами, но при этом Латвия, Литва и Эстония продолжают придерживаться политики помощи Киеву.

Ранее в ЕС рассказали, когда планируют поставить Украине 1 млн боеприпасов.