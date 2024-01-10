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В США заявили о нежелании Байдена верить в победу России

Журналист Карлсон: США не хотят верить в победу России в конфликте на Украине

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Kevin Lamarque/Reuters

Администрация президента США Джо Байдена отказывается вопреки реальному положению дел верить в победу России в ее специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил американский журналист Такер Карлсон в своем аккаунте в социальной сети X.

«Украина не выиграет, сколько бы денег США в нее ни влили, — однако в Вашингтоне упорно отказываются признавать этот факт», — сказал он.

Журналист отметил, что у США больше нет денег для передачи Украине, однако это ставит администрацию Байдена в трудное положение. Президент обещал оказывать поддержку Украине столько, сколько ей потребуется. Сейчас это обещание лишено смысла.

Помощь Украине со стороны США также является важной «точкой уязвимости» для Демократической партии в целом. Такое мнение высказал председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. С приближением выборов президента республиканцы все больше будут давить на эту точку, уверен он.

Ранее кандидат в президенты США заявил, что Байден не может объяснить цель поддержки Украины.

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Операция на Украине
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