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Эксперт прокомментировал протесты в Польше после ареста экс-главы МВД

Полонист Стремидловский: арестом экс-главы МВД оппозиция бросила вызов Дуде

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Damian Burzykowski/Keystone Press Agency/Global Look Press

Задержание представителей партии «Право и справедливость» (ПиС) — экс-главы МВД Польши Мариуша Каминьского и его заместителя Мацея Вонсика — серьезный вызов для консервативных сил Польши. Такое мнение в интервью газете «Взгляд» озвучил полонист Станислав Стремидловский, комментируя начавшиеся в Варшаве митинги после ареста вышеуказанных чиновников.

«С недавних пор в Польше установилось двоевластие. В то время как исполнительная власть остается в руках консервативной партии «Право и справедливость» (ПиС), законодательная отошла к прогрессистской «Гражданской платформе». Между фракциями нарастает градус противоречий. Борьба постепенно переходит на улицы», — отметил Стремидловский.

По его мнению, дата ареста была выбрана неслучайно. Эксперт напомнил, что на 11 января была назначена акция протеста сторонников ПиС против деятельности «Гражданской платформы».

Каминьский и Вонсик были задержаны накануне в президентском дворце в Варшаве.

По имеющимся сведениям, задержание бывших чиновников произошло в отсутствие президента страны Анджея Дуды. Глава государства находился на встрече с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской. После возвращения в президентский дворец Дуда должен был провести разговор с Каминьским и Вонсиком.

До этого сообщалось, что бывший глава МВД Польши и его заместитель лишены депутатских мандатов. По данным польских СМИ, в марте 2015 года районный суд Варшавы-Средместье приговорил Каминьского и Вонсика к 3,5 годам лишения свободы за превышение должностных полномочий. Однако вступивший тогда в должность президента Анджей Дуда помиловал их вопреки законодательным нормам.

В июне 2023 года суд в Польше отменил приостановку дел Каминьского и Вонсика.

Ранее в Польше заявили, что украинский сахар вредит польскому экспорту.

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