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На Тайване призвали извлечь уроки из конфликта на Украине для борьбы с КНР

Адмирал Тайваня Ли Симин: нужно учесть опыт кризиса на Украине для борьбы с КНР

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Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Бывший начальник Генштаба Тайваня адмирал Ли Симин заявил, что для противостояния с Китаем Тайбэю необходимо выучить уроки конфликта на Украине. Такую точку зрения он высказал в интервью газете Zeit.

По словам адмирала, боевые действия на Украине демонстрируют значимость воли к борьбе, так как «номинально более слабая сторона может противостоять превосходящим силам».

«Но еще более важный урок для меня заключается в важности асимметричной войны. Украина не обладает такими возможностями, как Россия. Она уступает по количеству танков, кораблей, самолетов и ракет», — подчеркнул Ли Симин.

Он отметил, что для Тайваня важную роль играет «живучесть» систем вооружения, учитывая геостратегическое положение острова. По его словам, вооруженные силы обладают значительным числом истребителей, однако они зависят от функционирования взлетно-посадочных полос.

«Если Китай разрушит эту инфраструктуру, даже самые лучшие самолеты окажутся бесполезными. Как у маленького острова, у нас нет стратегической глубины, и это отличает нас от такой обширной страны, как Украина», — отметил Ли Симин.

До этого Тайвань обвинил Китай в подготовке захвата острова мирным путем через вмешательство в президентские выборы и голосование в законодательные органы власти.

Ранее кандидат в президенты Тайваня раскрыл политику в отношении КНР в случае победы.

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