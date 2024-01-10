Стало известно о раздражении Шольца из-за недостаточной помощи Украине со стороны ЕС

Канцлер ФРГ Олаф Шольц оказался раздражен маленьким вкладом стран Европейского союза в помощь Украине. Об этом пишет издание The Telegraph.

В публикации отметили, что Германия все больше разочаровывается в Испании, Италии и Франции, так как они недостаточно помогают Украине. Автор материала отметил, что Берлин занял второе место среди международных спонсоров Украины после Вашингтона.

Журналисты узнали, что Шольц призвал европейских чиновников составить список запланированных поставок оружия Украине от каждой страны для давления на союзников.

До этого Кулеба заявил, что в случае остановки помощи от западных союзников Киев может потерпеть поражение, а Москва добьется успеха.

До этого руководитель Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что у Киева нет плана Б, если помощь от Евросоюза не поступит. В таком случае министерству финансов Украины придется «продемонстрировать мастерство управления». Он также выразил уверенность, что Киев получит российские замороженные активы, которых хватит для восстановления Украины.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт считает плохим решение Европейского союза (ЕС) о начале переговоров по вступлению Киева в политическое объединение и не хочет в нем участвовать.