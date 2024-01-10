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В Европарламенте выступили против соглашения между ЕС и Израилем

В ЕП призвали прекратить действие Соглашения об ассоциации между ЕС и Израилем

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Virginia Mayo/AP

Член Европарламента от Ирландии Грейс О'Салливан призвала приостановить действие Соглашения об ассоциации между Евросоюзом и Израилем (вступил в силу в 2000 году) на фоне действий Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на текст письма парламентария к главе евродипломатии Жозепу Боррелю.

О'Салливан заявила, что с ноября израильская армия нападала на больницы, школы, гражданские лица и гражданскую инфраструктуру, были зафиксированы пытки и ужасное обращение с заключенными, разграбление имущества, уничтожение религиозных памятников, арест журналистов, а члены правительства Израиля неоднократно призывали к геноциду палестинцев.

В связи с этим европарламентарий обратилась к Боррелю с вопросом о возможности приостановки действия Соглашения об ассоциации между ЕС и Израилем

«Считает ли вице-президент Комиссии/верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности [Жозеп Боррель] вышеуказанные действия нарушением статьи 2 Соглашения об ассоциации между ЕС и Израилем?» — говорится в письме.

В конце декабря депутат Европейского парламента от Ирландии Клэр Дейли заявила, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен является ответственной за разжигание конфликта в секторе Газа.

Ранее глава Генштаба Израиля рассказал, как долго будут продолжаться боевые действия в Газе.

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