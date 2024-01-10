В США заявили, что Трамп не совершал насилие над детьми

Правозащитница Вирджиния Джуффре, которая пострадала от финансиста Джеффри Эпстина, заявила, что экс-президент США Дональд Трамп не был свидетелем или участникам сексуального насилия над несовершеннолетними. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Как сказано в бумагах, в 2016 году Джуффре спросили во время дачи показаний, считала ли она, что Трамп был вовлечен в предполагаемые акты насилия над несовершеннолетними в доме финансиста.

«Я не думаю, что Дональд Трамп принимал участие в чем-либо», — отметила Джуффре.

Она подчеркнула, что никогда не видела и не была свидетелем участия Трампа в этих действиях.

Накануне Трамп счел возможный отказ в праве на иммунитет открытием ящика Пандоры. Он обратил внимание, что «не сделал ничего плохого». По его мнению, бывший президент США демократ Барак Обама и другие политики делали «ужасные ошибки».

До этого адвокат Трампа Джон Сауэр рассказал о последствиях преследования экс-лидера США.

Ранее стало известно, что Мелания Трамп пересмотрела брачный договор с экс-президентом США.