Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В США заявили, что Трамп не совершал насилие над детьми

Свидетельница Джуффре по делу Эпстина: Трампа не вовлекли в насилие над детьми

close
100%
Sam Wolfe/Reuters

Правозащитница Вирджиния Джуффре, которая пострадала от финансиста Джеффри Эпстина, заявила, что экс-президент США Дональд Трамп не был свидетелем или участникам сексуального насилия над несовершеннолетними. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Как сказано в бумагах, в 2016 году Джуффре спросили во время дачи показаний, считала ли она, что Трамп был вовлечен в предполагаемые акты насилия над несовершеннолетними в доме финансиста.

«Я не думаю, что Дональд Трамп принимал участие в чем-либо», — отметила Джуффре.

Она подчеркнула, что никогда не видела и не была свидетелем участия Трампа в этих действиях.

Накануне Трамп счел возможный отказ в праве на иммунитет открытием ящика Пандоры. Он обратил внимание, что «не сделал ничего плохого». По его мнению, бывший президент США демократ Барак Обама и другие политики делали «ужасные ошибки».

До этого адвокат Трампа Джон Сауэр рассказал о последствиях преследования экс-лидера США.

Ранее стало известно, что Мелания Трамп пересмотрела брачный договор с экс-президентом США.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами