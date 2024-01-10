Украину предупредили о надвигающейся катастрофе из-за США

Прекращение американских траншей для Украины подобно катастрофе. К такому выводу пришел обозреватель Washington Post Макс Бут.

По его словам, у Вашингтона деньги для Украины закончились.

«Если конгресс не предпримет никаких действий, Украина <…> столкнется с ужасающими последствиями», — предупредил политический аналитик.

Эксперт пояснил, что обсудил эту ситуацию с генеральным директором Центра анализа европейской политики в Вашингтоне Алиной Поляковой, которая сочла последствия прекращения американской помощи «катастрофическими» для Киева. Он отметила, что победа России на Украине станет «концом глобального лидерства» США.

Накануне США сочли, что ВС России перехватили инициативу у Вооруженных сил Украины (ВСУ). По мнению экс-разведчика ВС США Скотта Риттера, Россия «диктует темп боя», никакой паузы не ожидается.

Ранее в Пентагоне раскрыли количество поставленного Украине оружия с начала спецоперации.