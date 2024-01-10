Президент Эквадора ввел в стране режим вооруженного конфликта

В Эквадоре был объявлен режим внутреннего вооруженного конфликта. Об этом сообщил глава государства Даниэль Нобоа, пишет газета El Universo.

«В Эквадоре вводится режим внутреннего вооруженного конфликта. Из указа следует призыв определить более 20 организованных преступных группировок, как террористические организации», — сообщил президент латиноамериканского государства.

Бандиты с оружием ворвались в здание эквадорского телеканала TC Televisión и взяли в заложники ведущих новостей во время прямого эфира. Пока неизвестны требования захватчиков.

Также сообщалось, что вооруженные бандиты расстреливают полицейских на улицах Эквадора.

До этого сообщалось, что президент Эквадора Даниэль Нобоа объявил в понедельник о введении чрезвычайного положения в стране для восстановления порядка в тюрьмах после предполагаемого побега главаря наркокартеля Адольфо Масиаса, известного как Фито.

В понедельник в ряде тюрем страны произошли бунты, в одном из учреждений в заложники были взяты 15 охранников. Эквадор переживает резкий рост преступности.

Даниэль Рой Гилкрист Нобоа Азин — эквадорский политический деятель и бизнесмен в банановой отрасли. В свои 36 лет он является вторым самым молодым президентом в истории Эквадора и самым молодым, избранным всенародным голосованием.

Нобоа был членом Национального собрания Эквадора с 2021 по 2023 год, до того как оно было распущено в соответствии с механизмом muerte cruzada, запущенным президентом Гильермо Лассо. До своей политической карьеры занимал несколько должностей в семейном бизнесе. Его отец, Альваро Нобо пять раз безуспешно выдвигался на должность президента Эквадора. Даниэля Нобоа часто называют наследником компании и состояния отца.

В мае 2023 года Нобоа выдвинул свою кандидатуру на должность президента во внеочередных выборах 2023 года от «Национального демократического действия». Во втором туре выборов боролся с Луисой Гонсалес. Показатели поддержки Нобоа в дни, предшествовавшие выборам, были низкими. Набрав почти 52 % голосов избирателей во втором туре Нобоа побеждает на выборах 15 октября 2023 года.

В настоящее время он является вторым самым молодым действующим государственным лидером в мире.

Ранее обвиняемый в коррупции бывший вице-президент Эквадора обратился за убежищем в Мексике.