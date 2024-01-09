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Лавров выразил соболезнования после теракта в Кермане

Лавров выразил соболезнования главе МИД Ирана после взрывов в Кермане

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Глава МИД России Сергей Лавров в телефонном разговоре с иранским коллегой Хоссейном Амирабдоллахианом выразил соболезнования из-за гибели людей в результате теракта в иранском городе Керман, сообщает МИД РФ.

«Лавров выразил искренние соболезнования в связи с трагической гибелью от рук террористов в иранском Кермане людей, собравшихся почтить память генерала Касема Солеймани», — говорится в сообщении министерства по итогу переговоров.

Отмечается также, что стороны выразили готовность в дальнейшем координировать усилия в противодействии международному терроризму. Главы МИД обменялись мнениями по «ближневосточной и международной проблематике», а также подчеркнули актуальность наращивания политического диалога и практического сотрудничества.

3 января в Иране во время траурных церемоний в память о генерале КСИР Касеме Сулеймани произошли два взрыва. По последним данным, погибли 103 человека. Среди них полицейские и сотрудники Красного Полумесяца. Еще 188 человек получил ранения. Власти провинции Керман, где находится могила генерала, назвали произошедшее терактом. В МВД Ирана заявили, что это было «слепое преступление против народа», на которое последует решительный ответ.

Ранее СМИ писали, что Израиль заверил союзников в непричастности к взрывам в Иране.

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