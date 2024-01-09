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Трамп прибыл в апелляционный суд в Вашингтоне

Fox News: Трамп прибыл в суд на слушания о праве на неприкосновенность

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Cheney Orr/Reuters

Экс-президент США Дональд Трамп прибыл во вторник в апелляционный суд в Вашингтоне на слушания о праве на неприкосновенность. Об этом сообщает телеканал Fox News.

9 января в столице США в апелляционном суде коллегия из трех судей рассмотрит жалобу политика на решение суда нижестоящей инстанции о признании за экс-президентом права на неприкосновенность.

Бывшему президенту США предъявили 91 обвинение в рамках четырех уголовных дел. По самым тяжелым статьям Трампу грозит до 20 лет лишения свободы. По совокупности обвинений политику грозит более 700 лет тюрьмы.

Трампа обвиняют во вмешательстве в избирательные процедуры. Помимо прочих эпизодов, речь идет о штурме Капитолия толпой сторонников действовавшего на тот момент президента.

Прокурор Джек Смит также заявил, что Трамп не был заинтересован в том, чтобы остановить насилие во время штурма Капитолия в январе 2021 года.

Ранее адвокат Трампа рассказал о проблемах преследования экс-лидера США.

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