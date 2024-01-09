Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Госдуме задумали дополнить список причин для лишения гражданства

Туров: в ГД обсудят расширение списка статей УК, за которые лишают гражданства

close
100%
Владимир Федоренко/РИА Новости

Заместитель председателя комитета Государственной думы Российской Федерации по дела СНГ Артем Туров заявил, что в ГД планируют обсудить расширение списка статей Уголовного кодекса (УК), которые могут послужить основанием для лишения приобретенного российского гражданства. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что в 2023 году в силу вступил обновленный федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» с расширенным перечнем преступлений, за которые могут лишить приобретенного гражданства.

По его словам, законодатели и парламентарии могут обсудить данный вопрос, ведь если необходим корректировки или изменения, то их всегда можно внести в перечень поправок.

Он добавил, что в России существует режим, который связан с борьбой с экстремизмом и позволяет МВД лишать российского гражданства после поступления в ведомство соответствующих писем и документов от органов государственной безопасности.

До этого председатель комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев подготовил законопроект, предполагающий наказание для работников международных организаций, в которых не участвует РФ, за ведение следственных действий на территории страны.

Ранее в Госдуме заявили, что в «русских The Sims» персонажей будут преследовать по УК РФ.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами