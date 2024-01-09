В Госдуме задумали дополнить список причин для лишения гражданства

Заместитель председателя комитета Государственной думы Российской Федерации по дела СНГ Артем Туров заявил, что в ГД планируют обсудить расширение списка статей Уголовного кодекса (УК), которые могут послужить основанием для лишения приобретенного российского гражданства. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что в 2023 году в силу вступил обновленный федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» с расширенным перечнем преступлений, за которые могут лишить приобретенного гражданства.

По его словам, законодатели и парламентарии могут обсудить данный вопрос, ведь если необходим корректировки или изменения, то их всегда можно внести в перечень поправок.

Он добавил, что в России существует режим, который связан с борьбой с экстремизмом и позволяет МВД лишать российского гражданства после поступления в ведомство соответствующих писем и документов от органов государственной безопасности.

До этого председатель комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев подготовил законопроект, предполагающий наказание для работников международных организаций, в которых не участвует РФ, за ведение следственных действий на территории страны.

Ранее в Госдуме заявили, что в «русских The Sims» персонажей будут преследовать по УК РФ.