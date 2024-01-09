Востоковед объяснил, в каком случае возможно военное столкновение КНР и Тайваня

Говорить о возможном вооруженном столкновении Китая и Тайваня можно будет после выборов на острове. Если Тайбэй объявит о независимости, Пекин может прибегнуть к решению вопроса военным путем. Об этом в эфире «Радио 1» заявил главный научный сотрудник института востоковедения РАН, профессор МГПУ Андрей Островский.

«Но вторжения раньше весны-лета не начнутся. Для этого нужно сделать громкое объявление, что Тайвань поддерживают американцы, что Тайвань объявляет независимость острова», — продолжил политолог.

Он добавил, что в случае активной поддержки Тайваня со стороны Вашингтона, Пекин может обратиться за помощью к Москве.

31 декабря председатель КНР Си Цзиньпин назвал воссоединение Китая с Тайванем исторической необходимостью. После этих слов президент Тайваня Цай Инвэнь заявила, что мир с Китаем должен основываться на достоинстве.

Ранее аналитики агентства Bloomberg подсчитали, что если Китай решит начать войну из-за Тайваня, то возможный конфликт нанесет миру ущерб в размере $10 трлн.