Премьер-министром Франции назначен 34-летний Габриэль Атталь, он стал самым молодым в истории Франции главой правительства. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

Нынешний президент Конституционного совета Франции Лоран Фабиус до сих пор удерживал рекорд. Он стал премьер-министром в возрасте 37 лет в 1984 году.

Теперь он должен представить президенту Франции Эммануэлю Макрону предложения по формированию нового кабинета министров.

Ранее кабмин Франции возглавляла Элизабет Борн, которая накануне подала Макрону заявление об отставке своего правительства.

До этого политолог Марат Баширов прокомментировал отставку Элизабет Борн. По его мнению, президент страны намеренно сдал главу кабмина, чтобы отсрочить политическую расправу над самим собой.

Ранее в ФРГ причислили молодежную организацию «Альтернативы для Германии» к экстремистским.