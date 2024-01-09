Назван возможный кандидат в президенты Грузии

Миллиардер и меценат Бидзина Иванишвили, ставший почетным председателем правящей партии «Грузинская мечта», может стать президентом Грузии в конце 2024 года. Об этом сообщает газета «Взгляд» со ссылкой на оппозиционный телеканал «Пирвели» («Первый»).

«Для Бидзины Иванишвили такое развитие событий означает приобретение им серьезного политического иммунитета на ближайшие пять лет», — отметил политолог Гия Хухашвили.

По данным телеканала, Иванишвили может сменить нынешнего премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили на посту мэра Тбилиси Каху Каладзе, что якобы будет полезно перед выборами в парламент в октябре 2024 года.

В «Грузинской мечте» данные сообщения пока не комментировали.

До этого действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что у ее предков и у нее самой всегда было ощущение, что у Тбилиси всегда был враг в лице России. По ее словам, в некоторые периоды независимости республики кто-то мог посчитать, «что могло быть иное отношение со стороны РФ», однако сегодня это невозможно.

Ранее Зурабишвили обвинили в ксенофобии после ее слов о русскоговорящих.