Названо имя возможного нового председателя Европейского совета

Бывший премьер-министр Италии Марио Драги может стать новым председателем Европейского совета. Об этом сообщает издание Financial Times.

«Драги — экс-глава Европейского центрального банка, который спас общую валюту союза, и потенциальный кандидат на пост Мишеля», — заявили изданию официальные лица и дипломаты Европейского союза.

При этом источник, приближенный к Драги, отметил, что бывший премьер не хочет занимать какие-либо руководящие должности в Евросоюзе, добавляет газета. По информации газеты, есть и другие претенденты на этот пост — премьер Испании Педро Санчес и премьер Дании Метте Фредериксен.

Financial Times указывает, что спешка в поисках нового кандидата на должность председателя Европейского совета связана с тем, что по правилам ЕС премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который придерживается евроскептических взглядов, может занять пост главы Европейского совета, если не выдвинут другую кандидатуру.

7 января действующий председатель Европейского совета Шарль Мишель, мандат которого истекает в ноябре, сообщил, что примет участие в выборах в Европарламент и оставит свой пост летом, чтобы занять кресло европейского депутата.

До этого сообщалось, что правительство Бельгии планирует предложить кандидатуру европейского комиссара по вопросам юстиции Дидье Рейндерса, отвечающему за блокировку российских активов и разработку плана их конфискации, на пост генерального секретаря Совета Европы.

Ранее в США рассказали, кто может возглавить Европейский совет после отставки Шарля Мишеля.