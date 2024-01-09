В Китае обвинили США в распространении лжи о шпионской деятельности

США регулярно распространяют недостоверную информацию о шпионской деятельности Китайской Народной Республики. Об этом заявила официальный представитель МИД Китая Мао Нин в ходе брифинга, передает РИА Новости.

По ее словам, США также, не скрываясь, осуществляют масштабную шпионскую деятельность в отношении Китая. Таким образом дипломат прокомментировала новость о вынесении приговора американскому военнослужащему за якобы имевшую место передачу секретных данных китайской стороне.

Мао Нин уточнила, что Китай примет необходимые меры для защиты государственной безопасности.

Министерство юстиции США сообщало, что служащий военно-морских сил страны Вэньхэн Чжао приговорен к 27 месяцам заключения за передачу секретных данных представителю китайских спецслужб. Мужчина распространил информацию об оперативных приказах командования, крупных маневрах в Тихом океане, работе радиолокационной системы, расположенной на японском острове Окинава. По данным американского ведомства, с августа 2021 года по май 2023 года Вэньхэн Чжао получил взятку на сумму не менее $14,8 тысячи. Подозреваемый признал свою вину в октябре 2023 года.

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