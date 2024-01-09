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Возможная война на Тайване обойдется миру дороже пандемии и украинского конфликта

Bloomberg: конфликт вокруг Тайваня обойдется мировой экономике в $10 трлн

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Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Если Китай решит начать войну из-за Тайваня, то возможный конфликт нанесет миру ущерб в размере $10 трлн. Такую оценку приводят аналитики агентства Bloomberg.

«Bloomberg Economics оценивает стоимость конфликта [из-за Тайваня] примерно в $10 трлн, что соответствует примерно 10% мирового ВВП. Это затмевает удар от конфликта на Украине, пандемии ковида и глобального финансового кризиса», — считают в агентстве.

По мнению экспертов, предпосылки для обострения кризиса уже существуют. Это рост экономики и военного потенциала КНР, рост национальной идентичности среди населения Тайваня, а также проблемы в отношениях между Китаем и США. Ближайшие выборы на Тайване тоже могут потенциально усугубить разлад между островной и материковой частью Китая.

Агентство полагает, что ситуация может пойти по одному из двух сценариев. Согласно первому, конфликт из-за Тайваня будет проходить с активным участием США. В этом случае мировая экономика потеряет до 10,2% ВВП, а сильнее всего пострадают сам Тайвань и страны Восточной Азии. Второй сценарий предполагает блокаду Тайваня со стороны КНР, при которой мировая экономика потеряет до 5% ВВП в течение первого года.

31 декабря председатель КНР Си Цзиньпин назвал воссоединение Китая с Тайванем исторической необходимостью. После этих слов президент Тайваня Цай Инвэнь заявила, что мир с Китаем должен основываться на достоинстве.

Ранее в МИД КНР прокомментировали сообщения о появлении аэростатов над Тайванем.

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