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Финляндия не станет открывать КПП на границе с Россией

Helsingin Sanomat: Финляндия не будет открывать КПП на границе с Россией

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Lehtikuva/Reuters

Правительство Финляндии пока не намерено снимать блокировку контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией. Об этом со ссылкой на источники среди чиновников сообщает издание Helsingin Sanomat.

«Согласно большинству источников, намерения правительства не изменились: ограничения сохранят, пока продолжаются российские гибридные операции», — говорится в материале портала, не уточняя, что подразумевается под «операциями».

Отмечается, что принять решение о продлении блокировки властям Финляндии нужно будет на текущей неделе до 14 января включительно. Вероятность продления ограничений высока еще и потому, что правительство не участвовало в январе в широком обсуждении вопроса о защите восточной границы страны, так как большинство министров находилось в отпуске.

Пограничная служба Финляндии закрывала КПП дважды. Сначала автомобильные пункты пропуска закрыли с 30 ноября по 14 декабря 2022 года. Затем два КПП были открыты, однако поток мигрантов возобновился. Кабмин принял решение продлить закрытие границ до 14 января.

Ранее сообщалось, что только один кандидат в президенты Финляндии выступает против закрытия границы с РФ.

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