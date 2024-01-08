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Выступающая против помощи Украине немецкий политик учредила свою партию

Критикующая помощь Украине немецкий политик Вагенкнехт учредила свою партию

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Reuters

Немецкий политик Сара Вагенкнехт, которая критикует участие Германии в военных поставках на Украину и в санкциях против России, сообщила в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что провела учредительное заседание своей партии.

«Мы основываем новую партию в Берлине», — написала она.

На пресс-конференции она рассказала, что от партии в ЕС будут баллотироваться бывший бургомистр Дюссельдорфа Томас Гайзель и бывший член партии «Левых» Фабио Де Мази.

Предполагается, что на начальном этапе капитал новой партии может составить €1,4 миллиона, эту сумму в 2023 году немцы пожертвовали организации-предшественнику, у которой не было статуса партии.

До этого Вагенкнехт заявляла, что Украина становится бездонной бочкой. Так же она говорила, что западные санкции не вредят России, а Германия, поддерживая их, ведет экономическую войну не против РФ, а против самой себя.

Ранее на Украине назвали партию в ФРГ опаснее для них, чем «Альтернатива для Германии».

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