В Европарламенте заявили об ущемлении прав румын на Украине

На Украине ущемляются права румын. Об этом заявила депутат Европарламента от Румынии Мария Грапини в своем письменном обращении к Еврокомиссии (ЕК), передает пресс-служба Европарламента.

По ее словам, у румын есть проблемы с доступом к образованию на родном языке. Кроме того, Грапини заявила о преследованиях церковных лидеров румынской общины со стороны властей. Она призвала Еврокомиссию проверить соблюдение на Украине верховенства прав.

5 января сообщалось, что министерство обороны Румынии отказалось предоставить информацию о военной помощи Украине в ответ на запрос депутата парламента страны Дана Тэнасэ.

28 декабря стало известно, что авиабаза НАТО в Румынии «Михаил Когэлничану» регулярно принимает военные поставки для Вооруженных сил Украины, до украинской территории грузы перевозят гражданскими фурами с европейскими номерами.

Ранее сообщалось, что в ЕК задумались о плане Б при провале переговоров по финансированию Киева.