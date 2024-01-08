В США заподозрили, что главе Пентагона провели «щекотливую» операцию

Американский журналист HuffPost и New York Magazine Яшар Али на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter) предположил, что шефу Пентагона Ллойду Остину провели «щекотливую» операцию, из-за чего его госпитализацию могли держать в секрете.

«Что происходит? Ему сделали некую щекотливую операцию? BBL (процедура фотоомоложения для проблемной кожи с целью борьбы с признаками старения. — «Газета.Ru»)?» — задался вопросом журналист.

Он также указал отметил, что Остин мог скрыть госпитализацию из-за проведения какой-либо другой косметологической процедуры с использованием хирургических методов. Возможным вариантом Али назвал липосакцию (удаление подкожного жира).

7 января агентство Bloomberg писало, что Пентагон намеренно скрывал информацию о состоянии здоровья Ллойда Остина.

8 января пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что Остин по-прежнему находится в больнице, конкретной даты его выписки пока нет.

В этот же день член палаты представителей конгресса, республиканец от штата Небраска Дон Бэкон назвал провалом сокрытие информации о болезни главы Пентагона.

Ранее в конгрессе США потребовали от Остина объяснить задержку с оповещением о госпитализации.