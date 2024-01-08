В конгрессе США потребовали от Остина объяснить задержку с оповещением о госпитализации

Члены комитета по делам вооруженных сил палаты представителей конгресса США заявили, что глава министерства обороны страны Лллойд Остин должен дать объяснение, почему Пентагон своевременно не сообщил о его госпитализации. Об этом сообщает ТАСС.

Председатель комитета по делам вооруженных сил палаты представителей республиканец Майк Роджерс и главы демократического меньшинства в этом комитете Адам Смит отметили, что желают Остину скорейшего выздоровления, но при этом выразили обеспокоенность тем, каким образом стало известно о состоянии его здоровья.

Конгрессмены подчеркнули, что остаются открытыми вопросы о том, какую медицинскую процедуру проходил министр обороны и какие возникли при этом осложнения, как оценивается сейчас состояние Остина, как и когда прошла передача полномочий главы Пентагона, в чем причина задержки с информированием президента Джо Байдена и конгресса США.

Роджерс и Смит выразили мнение, что прозрачность имеет ключевое значение, и поэтому Остин должен как можно скорее предоставить дополнительные сведения, касающиеся его здоровья и процесса принятия решений на прошлой недели.

Ранее в Пентагоне заявили, что пока не могут назвать конкретную дату выписки Остина из больницы.

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