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Во Франции сообщили о планах Макрона реорганизовать кабинет министров

Journal du Dimanche: Макрон готовится провести перестановки в правительстве

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Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон планирует провести реорганизацию действующего кабинета министров, в том числе сменив председателя правительства и руководителей ряда ключевых ведомств. Об этом пишет местная газета Journal du Dimanche.

Как указано в материале, в ходе новогоднего обращения к гражданам глава республики заявил о намерении изменить курс своей политики. В то же время он поблагодарил премьер-министра страны Элизабет Борн за проделанную работу, что в большинстве случаев ведет к отстранению от должности.

При этом авторы статьи подчеркнули, что сейчас Макрон остро нуждается в лояльном и лишенном собственных политических амбиций соратнике. Причина тому — отсутствие у нынешнего президента перспективы переизбраться в 2027 году, так как во Франции действует конституционный запрет на третий срок.

Согласно информации издания, в данный момент на пост главы правительства претендуют четыре человека. Одним из наиболее вероятных преемников Элизабет Борн считается 61-летний Ришар Ферран, который в прошлом занимал должность спикера нижней палаты парламента.

Кроме того, аналитики не исключают кандидатуру 34-летнего министра образования Габриэля Атталя. До соответствующего назначения глава ведомства был официальным представителем кабинета министров, выступая перед журналистами от его имени.

По словам авторов публикации, также правительство могут возглавить 37-летний министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню или 43-летний экс-министр сельского хозяйства Жульен Денорманди. В свою очередь, как отмечается в материале, министр транспорта Клеман Бон и министр культуры Рима Абдюль-Малак рискуют лишиться своих мест из-за критики нового закона об иммиграции.

Ранее Макрона обвинили в осквернении французского флага во время новогоднего обращения к жителям страны.

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