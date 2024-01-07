Полянский рассказал о стратегии США по разгрому России

Заместитель постоянного представителя России в ООН Дмитрий Полянский заявил, что вооруженный конфликт на Украине является проявлением стратегии США, направленной на разгром России. Об этом он написал в социальной сети X (бывший Twitter).

«Как показывает украинский кризис, существованию России угрожает НАТО, которая де-факто ведет войну на Украине через своих прокси. Это вершина долгосрочной стратегии США по ослаблению, а затем и разгрому России», — заявил он.

До этого заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что сотрудники дипмиссий других государств при ООН в 2023 году стали лучше видеть недостатки украинских властей. По его словам, «из Нью-Йорка, очень чувствуется изменение восприятия в мире украинского кризиса, его первопричин и перспектив решения». Он добавил, что в мире стали обращать внимание на «избирательную слепоту» Запада.

Ранее Полянский заявил, что Украина упустила шанс на выгодное мирное соглашение.