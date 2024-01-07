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Стало известно, кто может стать главой Евросовета после отставки Мишеля

Politico: Орбан может временно стать главой Евросовета после отставки Мишеля

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Yves Herman/Reuters

Председательство в Европейском совете может временно перейти к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану после отставки главы органа Шарля Мишеля, поскольку эта страна будет председательствовать в Евросовете с июля по декабрь 2024 года. Об этом пишет американская газета Politico.

«Мишель планирует занять свое место в Европейском парламенте в середине июля, если его изберут, а это означает, что лидерам ЕС придется быстро договориться о преемнике на его освободившийся пост в Совете. Если они этого не сделают, премьер—министр Венгрии Виктор Орбан, чья страна поочередно примет председательство в Совете ЕС в июле, будет руководить встречами», — говорится в сообщении издания.

Газета пишет, что «бесконтрольное правление» Орбана в Европейском совете в течение шести месяцев непосредственно после европейских выборов 2024 года «является тем, которого большинство из 26 других лидеров стран ЕС отчаянно хотели бы избежать».

До этого сообщалось, что глава Евросовета Шарль Мишель может уйти с занимаемого поста на несколько месяцев раньше срока. Политик намерен принять участие в выборах в Европарламент, которые пройдут 6–9 июня, в качестве представителя возглавляемой им партии «Реформаторское движение». В случае прохождения в Европарламент Мишель планирует отказаться от поста главы Евросовета, поскольку занимать оба поста одновременно запрещено правом ЕС.

Ранее Шарля Мишеля заподозрили в необоснованных тратах.

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