Нетаньяху: нельзя остановить войну, пока не будут достигнуты цели Израиля

Войну в секторе Газа нельзя остановить, пока палестинская группировка ХАМАС не будет уничтожена и пока не будут освобождены все заложники. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, передает ТАСС.

На видео выступления, которое распространила канцелярия премьера, Нетаньяху заявил, что три месяца назад ХАМАС напал на Израиль, и тогда правительство дало Армии обороны Израиля указание начать войну, чтобы ликвидировать ХАМАС, вернуть заложников и обеспечить такую обстановку, чтобы сектор Газа больше не представлял угрозы для страны.

«Войну нельзя остановить до тех пор, пока мы не достигнем всех этих целей», — цитирует Нетаньяху агентство.

Израиль намерен восстановить безопасность на юге и на севере, где сохраняется напряженность на границе с Ливаном, отметил он и добавил, что до этого нужно «отложить в сторону все и продолжить действовать сообща до тех пор, пока не достигнем полной победы».

До этого в Ливане предупредили о риске начала региональной войны.

Ранее ХАМАС освободил первых заложников.